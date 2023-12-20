"الخلاصة" يستعرض طلاق شيرين وعربية عمر كمال الجديدة بأولى حلقاته على “الحدث اليوم”

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت أولى حلقات برنامج "الخلاصة" والذي تقدمه الإعلامية يارا رأفت، على شاشة قناة "الحدث اليوم" كل ثلاثاء الساعة 5 مساءً.

طلاق شيرين وحسام

وكشفت أولى حلقات البرنامج تفاصيل طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب وعلاقة أسرتها بالطلاق.

تفاصيل أغنية عمر كمال

كما تواصل البرنامج مع الفنان عمر كمال، لكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع الفنان محمود الليثي، وتطرق "كمال" لسيارته الجديدة واللوحات المعدنية المميزة التي اختارها لها وموقف الفنان عبد الباسط حمودة من سيارته الجديدة.

وتناولت أولى حلقات البرنامج أزمة السكر وطرق حلها من خلال استضافة عصام الخولي أحد مصنعي السكر.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وسلط البرنامج الضوء على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وخسارته من بطل البرازيل في مباراة نصف النهائي واستضاف معاذ يحيى الناقد الرياضي، وكشف الكابتن ياسر الشنواني المحلل الرياضي من لندن كواليس مشاركة فريق مانشستر سياي في البطولة لأول مرة وفرص نجم الفريق هالاند في اللحاق بالبطولة.

برنامج “الخلاصة” هو برنامج أسبوعي يستعرض خلاصة المواضيع التي تهم الرأي العام والمواطن المصري، ويحلل أهم القضايا الاجتماعية والفنية الموجودة على الساحة.