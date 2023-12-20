"إسلاميات- حرف يدوية".. معرض ضوئي يحاكي الفنون الإسلامية

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتح سعادة عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، والأستاذ محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، معرض التصوير الضوئي "إسلاميات- حرف يدوية" بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، وذلك في مكتبة الشارقة العامة، بحضور أديب شعبان رئيس الاتحاد، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومحبي التصوير.

وتضمن المعرض، 40 عملًا ضوئيًا لمصورين إماراتيين وعرب يمثلون 15 دولة، وتركزت معظم الأعمال على تصوير الفخاريات بوصفها امتدادًا من تاريخ الفن الإسلامي، كما حرصت على ترجمة روح وشعار المهرجان "تجليات"، وسعت في الوقت نفسه إلى خلق عناوين جديدة تحاكي الفنون الإسلامية.

واطلع الحضور على سلسلة من الأعمال المميزة، لا سميا المصور الأردني طارق إبراهيم هادي، والمصورة السعودية هناء تركستاني، وهما من أبرز المصورين العرب.

وقال شعبان إن اتحاد المصورين العرب وهو يشارك بقوة في هذا الحدث الفني المميز، لا بد وأن تكون بصمات أعمال المصورين العرب تتوافق مع جمال هذا المهرجان، ومن هذا المنطلق تأتي هذه المشاركة لمصوريّن مميزيّن، وهي صورة تعكس دعم الشارقة في سبيل أن يجد المصور العربي حاضنته الثقافية والفنية لتحقيق اهدافه وتطلعاته.

وكرّم عبد الله العويس ومحمد القصير الفائزين في مسابقة المعرض، وهم: عيسى إبراهيم من البحرين في المركز الأول، ومحمد نجيب من مصر في المركز الثاني، وعبد الله الخليلي من الجزائر في المركز الثالث.