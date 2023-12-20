بعد تصدره التريند.. تعرف على أشهر أدوار محمد رياض

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد رياض محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بما حضر حفل خطوبة الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي، وكان من الحضور الحفل الدكتور أشرف زكي والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان القدير ياسر صادق الرئيس السابق للمركز القومي للمسرح، والفنان القدير خالد الذهبي مدير المسرح القومي الأسبق والفنانين الشباب محمد صلاح آدم، محمود فارس، ياسر الزنكلوني وزوجته الفنانة رشا سامي والمطرب أشرف علي والمطرب مصطفى النجدي، وهنأ الجميع الفنان خالد عبد السلام واحتفلوا معه بخطوبته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تعرف على أشهر أدوار محمد رياض..

أشهر أدوار محمد رياض

يعتبر من أشهر أدواره التي قدمها دور “فارس” في مسلسل “الضوء الشارد” حيث استطاع أن يجسد دور الشاب الثري الوسيم فتى أحلام الفتيات، ولكنه وقع في حب فتاة فقيرة وأصر على الزواج منها، وعلى الرغم من أنه توفى في الحلقات الأولى من المسلسل إلا أنه استطاع أن يترك بدوره المتميز وأدائه التمثيلي القوي بصمة في أذهان المشاهدين، مسلسل “الضوء الشارد” من بطولة ممدوح عبد العليم، منى زكي، محمد رياض، جمال إسماعيل، يوسف شعبان، رانيا فريد شوقي، سميحة أيوب، سلوى خطاب، أحمد سلامة، ومن إخراج المخرج القدير مجدي أبو عميرة.

نبذة عن الفنان محمد رياض

ولد الفنان محمد رياض في مدينة القاهرة عام 1970، درس محمد في قسم الكيمياء من كلية العلوم في جامعة القاهرة ثم انتسب للمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه، عمل في المسرح والتلفزيون والسينما، كان نجاحه الكبير في التلفزيون، هو متزوج من الممثلة رانيا محمود ياسين ابنة الممثل محمود ياسين والممثلة شهيرة، انجب ولدان هما آدم وعمر، أول أعماله كان مشاركته في الجزء الرابع من المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" عام 1992 للتوالى عليه الأدوار ويلمع نجمه كأحد نجوم الشاشة الصغيرة.

أعمال محمد رياض الفترة القادمة

يشارك محمد رياض في مسلسل الناقور وعن القصة التي يناولها المسلسل، يدور العمل في إطار درامي اجتماعي بوليسي، يشارك في مسلسل الناقور بجانب الفنان محمد رياض مجموعة من الفنانين أبرزهم: آيتن عامر، طارق عبد العزيز، محمد عز، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، أحمد عبد الله محمود، هبة عبد العزيز، دارين حداد، صبري عبد المنعم، ناصر سيف والمسلسل من تأليف طارق بكرات، إخراج عادل الأعصر، شارك رياض بموسم رمضان الماضي لعام 2023، في مسلسل المداح الجزء الثالث، بطولة الفنان حمادة هلال، وشاركهما في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: رانيا فريد شوقي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، هبة مجدي، لوسي، صبحي خليل، حنان سليمان، هلا السعيد، خالد زكي، تامر شلتوت، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.