انت الأن تتابع خبر سمية الخشاب تبدأ تصوير بـ100 راجل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -بدأت الفنانة المصرية سمية الخشاب، تصوير مسلسلها الجديد بـ"100 راجل"، استعدادا للمشاركة به في السباق الرمضاني المقبل 2024.



وشاركت الخشاب عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، مقطعاً مصوراً من أجواء الاحتفال ببدء التصوير، حيث ظهرت رفقة فريق العمل وهم يقطعون قالب الاحتفال، والسعادة تغمر وجوههم.



وكتبت الفنانة المصرية: على بركة الله وبالتوفيق، بدأنا أول يوم تصوير مسلسل بـ"100 راجل"، إخراج إبرام نشأت، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج ممدوح شاهين MGR.



ويتألف المسلسل من 15 حلقة، متناولاً قصة مشوقة في حارة مصرية، وينتمي للدراما الشعبية، ويشارك في بطولته إلى جانب الفنانة سمية الخشاب كل من: محمود عبد الغني، ونانسي صلاح، وسما إبراهيم، وصلاح عبدالله وغيرهم.



وتجسد سمية في المسلسل شخصية "غالية"، تعمل "سائقة ميكروباص"، وتتعرض للعديد من الأحداث والصراعات التي تقلب مسار حياتها، لتتطور الأحداث وتحاول تخطي المواقف الصعبة، لكنها لن تكون محور العمل بشكل كلي.



ويشهد مسلسل "بـ100 راجل" عودة الفنانة سمية الخشاب للأعمال الرمضانية، بعد غياب دام عامين منذ آخر أعمالها في مسلسل "موسى" الذي قدمته أمام الفنان محمد رمضان .