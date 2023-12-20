نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأكثر من 400 ألف مشاهدة.. أحمد عامر يتصدر التريند مبقتش مستغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم المطرب أحمد عامر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيته التي تحمل إسم مبقتش مستغرب وإقترب عدد مشاهداتها من 500 ألف مشاهدة حيث حازت على 400 ألف و30 ألف مشاهدة حيث احتل بها المركز الأول في المحتوى الرائج على اليوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان محمود العربي، وتوزيع محمد حريقة، صولوهات بندق مزيكا.

كلمات أغنية مبقتش مستغرب

ومن كلمات الأغنية: قاعد وبتفرج واراقب في اللي نحوا صدمه وراها صدمه من اقرب حد كان ليا آه من اللي انا شوفتو بقيت ماشي مغمي عينيا انا قلبي متكهرب وكل الناس عليا بتقسى مبقتش مستغرب مين اتغير ومين لسه بقى كله بيبيعني يا ناس لما تجيله الفرصه انا كل يوم بسمع حاجات عن نفسي معرفعاش والظيطه بقى تكتر من اللي بيسوى وما يسواش والشماتين تشمت من النار اللي ما بتهداش كل اللي كانو جنبي لقيتهم فص ملح وداب بقو زي قلتهم وواقفين من ورا الابواب يا خساره عالدنيا وعالحب وعلى الاصحاب ياللي انتو اخسرتوني مش هتعوضوني بكره تقولو ولا يوم من يومي كنت نعمه ليكو ضعت من ايديكو يلا خساره فيكو عيشو وانسوني ولا صحبه ولا شله دول طلعو في الاخر اصنام طلّعت تيلفوني فضلت امسح يابا في ارقام قولو لي الفرق ايه بينكو وبين الاخصام صاحبي اللي ميزته طلع واطي وسابني وتاه ندمني على اني عملت الصح كله معاه مطمرش فيه عض الايدين اللي كانت شايلاه دوّرت على عزوه لقتني خرجت من بدري ملقتش غير قسوه يا دنيا وانكسر ضهري مفيش سند ليا وكله في شدتي بيجري والسلام امانه للي قلو معايا قولو راحو فين بقى من بعدي كنت فاكرهم مني بس استغنو عني بكره هيبكو ويندمو على بعدي.