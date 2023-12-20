انت الأن تتابع خبر هل سيشارك عادل امام مجددًا في شمس الزناتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى المخرج المصري عمرو سلامة، الانباء التي تحدثت عن مشاركة الزعيم عادل إمام بفيلم "شمس الزناتي 2" الذي يلعب بطولته نجله محمد إمام، وذلك بعد غياب عن الشاشة الفضية لمدة 13 عاماً .



وأكد المخرج عمرو سلامة في عدة لقاءات صحافية، على هامش الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، عدم مشاركة الزعيم في فيلم نجله محمد إمام، نافياً الأمر جملة وتفصيلاً، حتى ظهوره كضيف شرف.



وكان آخر عمل سينمائي للزعيم فيلم "زهايمر" عام 2010 مع نيللي كريم، وفتحي عبدالوهاب، ورانيا يوسف، وأحمد رزق، وآخرين، وإخراج عمرو عرفة.

وكشف سلامة عن وجه المقارنة بين شخصيتي الابن ووالده في الفيلمين، موضحاً أنهما مختلفتان تماماً عن بعضهما البعض، ولا يوجد أي وجه شبه أو مقارنة بينهما، مؤكداً أن الأحداث مختلفة كلياً.



وقال "سلامة" إن الفيلم يتناول الحقبة الزمنية التي تسبق تلك التي قدمها عادل إمام برفقة كل من محمود حميدة، وسوسن بدر، ومحمود الجندي، وأحمد ماهر، ومصطفى متولي، وإبراهيم نصر، ورشدي المهدي، وعلي عبد الرحيم، ونهى العمروسي، وسعيد طرابيك، ومن إخراج سمير سيف.



وأوضح "سلامة" أن أحداث الفيلم تدور حول كيف تكونت هذه الجماعة، وما حدث قبل لقائهم، متمنياً عرضه خلال العام المقبل.



وتدور أحداث النسخة المعاصرة "شمس الزناتي"، حول مجموعة من الأشخاص يتصدون لعصابة من الأشرار تحاصر أهل إحدى القرى، وهو مأخوذ عن الفيلم الياباني "الساموراي السبعة" الذي عُرض عام 1954، وأعيد تقديمه بأكثر من نسخة عالمياً، أشهرهم الفيلم الأمريكي "العظماء السبعة"، الذي تم طرحه في 1960.