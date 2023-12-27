بهذه الطريقة..قام دوين جونسون بتهنئة متابعيه بالكريسماس

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ النجم دوين جونسون متابعيه بمقطع فيديو قدم من خلاله التهنئة لهم بمناسبة فترة أعياد الكريسماس هذا العام.

ووفق ديد لاين، الفيديو الذي قام جونسون بنشره، ظهر به مرتديا للزي الأيقوني المعروف بظهوره به في بداية حياته للشهرة والعمل في مجال المصارعة الحرة.

موعد طرح الفيلم السينمائي الجديد Red One

يأتي ذلك بعد أن تحدد رسميًا موعد طرح الفيلم السينمائي الجديد Red One الذي من المرتقب أن يغير شكل صناعة أفلام أعياد الكريسماس في هوليوود في المستقبل.

ووفق ديد لاين، الفيلم يشهد تعاون للمرة الأولى في أدوار البطولة، بين النجم كريس إيفانس، والنجم دوين جونسون.

والفيلم سيطرح في صالات العرض السينمائية بحلول يوم 15 نوفمبر من عام 2024 المقبل.

شخصية كابتن أمريكا

وأصبح يعرف الآن النجم هنري كافيل بتجسيده لشخصية كابتن أمريكا ضمن عالم مارفل السينمائي، تلك الشخصية التي ظهر بها كريس إيفانس في ثلاث أعمال سينمائية خاصة، طرح الجزء الأول منها بعنوان "كابتن أمريكا: فيرست أفينجر"، والجزء الثاني طرح بعنوان "كابتن أمريكا: ذا وينتر سولديار" والجزء الثالث طرح بعنوان "كابتن أمريكا: سيفيل وور".

فيلم "بلاك آدم"

الأمر نفسه فيما يخص النجم دوين جونسون، الذي انضم مؤخرًا لعالم سينما الابطال الخارقين، بظهوره في بطولة فيلم "بلاك آدم"، الذي جسد به شخصية تحمل الاسم نفسه ضمن عالم dc السينمائي، هذا العالم الذي يعرف عنه شخصيات خارقة مثل سوبرمان وشزام.