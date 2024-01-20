نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفتة إنسانية.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "عادل مش عادل" والتبرع بمصاريفه لـ أهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليف العرض لصالح أهالي غزة وسوف يتم الاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي فقط مساء يوم الاثنين بإحدى الفنادق الكبري مع عدد من الصحفيين والإعلاميين للحديث عن الفيلم مع أبطال العمل.

قصة فيلم عادل مش عادل

ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم “عادل مش عادل” شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

بوستر فيلم عادل مش عادل

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل مختلف على الافيش الدعائي وتفاعل الجمهور معه علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

ويذكر ان الفنان أحمد الفيشاوي قد انتهي مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "السيستم"،ومن المقرر طرحه بالسينمات قريبًا، ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين منهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، وآخرون من النجوم، ومن إنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، وتأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، بدء الفيشاوي في تصوير مشاهده من فيلم "أولاد رزق 3" بالرياض، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم منهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، وتعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان “بنقدر ظروفك”، وهو بطولة نسرين طافش.