عمرو دياب يودع حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بأغنية "خلينا ننبسط"

القاهرة - محمد ابراهيم -

اعتدنا دائما على مشاهدة عمرو دياب في أزهى أعماله وحفلالته الغنائية التي تحظى على إعجاب الكثير من الجمهور وتتصدر الترند، ولكن هذه المرة من خلال حضوره في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" ظهر بإطلالة مثيرة ومختلفة نالت على استحسان عدد كبير من الجمهور.

كما قدم الهضبة عمرو دياب، أداء غنائيا واستعراضيًا مميزا، على خشبة مسرح بكر الشدي، في ختام حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم السبت، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأدى "الهضبة" أغنية "خلينا نتبسط"، لدى اعتلائه خشبة مسرح بكر الشدي، وقدم عرضا غنائيًا واستعراضيًا رفقة من الراقصين.



شاهد لحظة تكريم الفنانة نجاة الصغيرة



في لافتة مميزة من نوعها فاجأ عدد كبير من الحاضرين بتكريم الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بعد سنوات من الغياب، وغنائها بأغنيتها الشهيرة عيون القلب، وقام عدد كبير من الحاضرين بالتصفيق الحار وإعرابهم عن سعادتهم بهذه المفاچاة.



تعرف على أبرز الحاضرين بحفل جوي أوردز

ويقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC،

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم أبرزهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، إلهام الفضالة، باميلا الكيك، منى زكي، أحمد حلمي وغيرهم.

