إلهام شاهين توجه رسالة لأهل الأردن

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت إلهام في الصور أثناء رحلتها السياحية بالأردن، وعلقت على الصور قائلة:"رحله سياحيه فى أجواء شتويه تحت الأمطار بالمناطق الأثريه بمدينة السلط الأردنيه..و عزومة غدا فى مطعم البلكونه.. المطبخ الأردنى شهى جدا.. قضينا وقت جميل.. شكرا وزارة السياحه الأردنيه.. الأردن مليئة بالمناطق السياحيه الرائعه مثل البترا وجرش والبحر الميت ونهر الأردن.. بلد الآصاله والتاريخ.. إحترامى وتحياتى لكل أهل الأردن ".



إختارت إدارة مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدًا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسًا شرفيًا للدورة الـ26 والتي ستعقد في مصر خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل وتستمر لمدة 10 أيام وتتضمن عروض المسابقة الدولية ومسابقة VS فيلم والندوات والورش السينمائية الخاصة بالأفلام القصيرة جدًا التي لاتزيد مدتها عن الـ 4 دقائق.



سعادة إلهام شاهين بهذا الأختيار



وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بهذا الإختيار وأكدت أن المهرجان نجح خلال الفترة الأخيرة في تثبيت أقدامه بمصر وأن الأفلام القصيرة جدًا تشكل الحاضر الذي نعيشه علي وسائل التواصل الإجتماعي والذي أصبحت أفلامه جزءًا من يومنا وتحقق إنتشارًا عالميًا.



كلمة إلهام شاهين عن المهرجان



وقالت إلهام شاهين في بيان لها: أن المهرجان يتميز كونه الأول من نوعه الذي يجمع في مسابقاته بين السينمائيين المحترفين والهواة وأن الشرط الوحيد للمشاركة هو جودة العمل.