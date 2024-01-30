نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب نجلها.. جوري بكر تتصدر ترند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة جوري، بكر تريند جوجل مصر بسبب منشوراتها برفقة نجلها “تميم” التي قد أنجبته في سبتمبر الماضي من خلال حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت 'بكر'، ‘روحي اللهم أنك اكرمتني بأكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة احفظه لي بعينك التي لا تنام’.

تريند جوجل

وتصدر اسم الفنانة جوري بكر، تريند محرك البحث جوجل من قبل وذلك بعد تعرضها لسرقة حقيبتها في صالة رقم 1 في مطار القاهرة الجوي.

وليست تلك المرة الأولى التي تتصدر فيها جوري بكر التريند، حيث تصدرت التريند في شهر يونيو الماضي بعدما فاجأت جمهورها ومتابعيها بخبر انفصالها عن زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قالت: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بينى وبين الراجل المحترم زوجى وبتمنى له كل خير، أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا فى أي تفاصيل لأنى مش هرد على أي مكالمات".

وقامت جوري بكر بنفي الخبر وكشفت عن أن حسابها تم تهكيره، وأنها لا تعلم لماذا يقوم شخص بفعل هذا الأمر ويكتب عبر خاصية الستوري خبر انفصالها.

ونشرت جورى بكر عبر خاصية ستوري على حسابها الخاص على انستجرام، نافية خبر انفصالها: "الأكونت اتهكر، وفى ثانية حصل اللى حصل.. أشكركم وقدر الله ومشاء فعل، أنا جوزى رجل محترم، ومعتقدش أنه يعمل معايا حاجة زى كدة".

جعفر العمدة

يذكر أن آخر أعمال جوري بكر هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.