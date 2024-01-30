عمرو دياب يستعد لإحياء أضخم حفلاته بالقاهرة يوم ١٦ فبراير القادم

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لاحياء أولى حفلاته بالقاهرة خلال العام الجديد وبعد صدور ألبومه "مكانك" وذلك يوم ١٦ فبراير القادم في مركز المنارة للمؤتمرات.

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت عن موعده وطريقة طرح التذاكر خاصة وأن هذا الحفل يعد الأضخم بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة هذا العام.

جولة عمرو دياب الغنائية:

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لجولة غنائية عربية جديدة خلال الفترة القادمة حيث سيحيي حفلا يوم ٢ مارس بمسرح الاتحاد ارينا في أبو ظبي، كما يحيي يوم ٢٦ ابريل القادم حفلا كبيرا في مسرح الدانة بمملكة البحرين.

عمرو دياب

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا مؤخرا مجموعة من الحفلات الناجحة في الإمارات. كما تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره الأسطوري في ختام حفل جوائز جوي أوورد بالرياض.

وعلى صعيد آخر مازال البوم مكانك للفنان عمرو دياب يتصدر قوائم الاعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي وذلك منذ طرحه في الأيام الأخيرة من عام ٢٠٢٣.

تفاصيل ألبوم مكانك



وضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي: "بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي وتوزيع احمد ابراهيم.

أغنية "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، "مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم.

"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم، "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

"مابتغبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، "المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.