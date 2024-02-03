فيلم "الحريفة "يتخطى الـ 43 مليون جنيه بإيرادات أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "الحريفة"، بطولة النجم نور النبوي ؤإيرادات كبيرة منذ عرضه بالسينمات، حيث تخطت إيراداته أمس 43 مليون جنيه.

تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

أعمال قادمة لـ نور النبوي



ويشارك نور النبوي في السباق الرمضاني بمسلسل "امبراطورية ميم" للنجم خالد النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

وقد تم تعديل الرواية لتصبح البطلة أم وجسدت دورها الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.