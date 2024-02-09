شاهد.. أحدث جلسة تصوير للفنان أيساف جبل

القاهرة - محمد ابراهيم - الفنان إيساف يتألق بأحدث ظهور له من خلال جلسة تصوير له، و ظهر ايساف وهو يرتدي الالوان السوداء وهو يتألق من خلال الصور بمظهر كلاسيك رقيق هادئ واختار بعض الحركات ووضعيات ات لصوير التي تجذب الانتباه وتشد الجمهور ومعظمها على ترابيزه البلياردو.

أخر أعمال الفنان ايساف

وطرح الفنان إيساف مؤخرًا أغنية "عياط الروح " على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتفاعل معها العديد من الجمهور مشيدين بجمالها.

كلمات أغنية "عياط الروح"

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي، عمرك حسيت بمراره ويأس جربت الضيقه وكسر النفس طيب ضيعت سنين عمرك مع ناس لا بترحم ولا بتحس جربت تعيش بين تل جروح قلبك مخنوق مش راضى يبوح بتموت وعينك لسه بتضحك جربت ف مره عياط الروح بضحك وانا الموجوع وقلبى كله دموع

صابر بقالى سنين والصبر طعمه حزين والدنيا مبترضيش انا عايش الحياه مضطر مشفتش منها حاجه تسر فشلت اساير الموجه بعوم عكس اتجاه البر عمرك حسيت بالاستسلام وانك تايه وسط الايام وحصاد ايامك ولا حاجه محكوم على حلمك بالاعدام جربت تهون على اغلى ما ليك وتعيش بين ناس مش لايقه عليك جربت ف يوم تكره طيبتك.