نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. آمال ماهر تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة آمال ماهر، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد استضافتها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة mbc مصر، وتحدثت عن الطفرة الفنية التي حدثت في المملكة العربية السعودية وسر اختفاءها وعلاقتها بالمستشار تركي آل الشيخ.

ماذا قالت آمال ماهر عن المملكة العربية السعودية؟

وقالت آمال ماهر أنها شاهدت تركيبة جديدة في السعودية، مشيرة إلى أن ما أعجبها أشياء كثيرة، منها التنظيم والشكل والأشياء غير المتوقعة.

علاقة آمال ماهر بالمستشار تركي آل الشيخ

وعن علاقتها الفنية مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قالت الفنانة آمال ماهر: "كان عندنا علاقة فنية ونجاحات كتير وإن شاء الله يحصل نجاحات قادمة بإذن الله".

حقيقة خطف آمال ماهر

وتابعت:"أنا بخير واللي اتقال عني كانت مجرد شائعات زي شائعات بتحصل في الوسط الفني.. في حاجات بترد وحاجات بتقول اللي يقول يقول".

وأضافت: “مرضي وتعبي أجّل إني أقول للناس إني كويسة.. اتقال عليّا حاجات كتير زي مخطوفة واتجوزت.. واتخضيت على نفسي لما قالوا عليّا كدا”.

وأشارت إلى أنها ظنّت أن الأمر سينتهي سريعًا، لكن مثل هذه الأقاويل زادت بشكل كبير، موضحة أنّها نشرت صورة لها في محاولة لطمأنة الجمهور لكنّ الأمر لم ينتهِ.





سر اختفاء آمال ماهر عن الساحة الفنية

ولفتت إلى أنها قليلة الظهور على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها كانت في تلك الفترة مصابة بفيروس كورونا، وواجهت شبه اختناق بسببها.

وتابعت: “حاولت أطمن الناس وأقولهم مفيش أي حاجة.. كورونا كانت مدمراني ولو كنت طلعت كانوا قالوا فعلا دي متعذبة”.



وأشارت إلى ظهورها في مقطع فيديو لطمأنة الجمهور عليها، متابعة: “لما طلعت دقيقتين قالوا مش هيّ ومش في بيتها”.

واستكملت: “أنا بخير ومحصلش ليّا أي حاجة.. لا اتخطفت ولا اتعذبت.. لما تتصاب بكورونا بتختفي واستغربت إن الموضوع أخد أكبر من حجمه”.