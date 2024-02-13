فن ومشاهير

لهذا السبب.. علا غانم تتصدر التريند

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة علا غانم محركات البحث جوجل خلال الساعات بعدما أثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد هجرتها لأمريكا، بعدما انتشرت صور عديدة لها علي العديد من الصفحات بأطلالات مختلفة لها.

91a711ba0e.jpg

علا غانم تنفي شائعات هجرتها لأمريكا

 

وأكدت علا غانم في تصريحات صحفية أن ما يقال حول هجرتها إلى أمريكا والاستقرار هناك بشكل نهائي ما هي إلا شائعات، وقالت:" مش ممكن أسيب بلدى وأمشى، وأنا عندى فيلم جديد اسمه "حارة القصعى" أبدأ تصويره في شهر مارس المقبل.

247.webp

أحدث اعمال علاء غانم 

 

وكان مقررا أن تشارك علا غانم بمسلسلها "توحة" في موسم رمضان الماضي، لكنه تأجّل إلى رمضان المقبل 2024، ليعلن بعدها المنتج عاصم المنياوي تأجيل المسلسل مرة أخرى.

246.webp

آخر أعمال علا غانم

 

وكان آخر أعمال علا غانم، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى،  تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وعادت علا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، يعد الفيلم استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 19عامًا وتحديدا فى عام 2005، حيث استكملت الأحداث اذ  تنشأ علاقة حب بين كريم حسين (تيام قمر) وأيلا (رنا رئيس) وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني (مصطفي قمر) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها (داليا البحيرى)، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة (علا غانم) ودينا (بسمة).

وايضا شاركت في مسلسل "طعم الحياة" الذي شاركت فيه مع العديد من الفنانين، بينهم: سامو زين، خالد سليم، أحمد صلاح حسني، أيمن أبو زهرة، نهال عنبر، سامية الطرابلسي، عزت أبو عوف، أحمد هارون، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج عبد العزيز حشاد، نوعية المسلسلات الطويلة، ذات الـ٦٠ حلقة، ومن المقرر أن يُعرض نصف حلقاته قبل شهر رمضان، وتُستكمل الحلقات بعد الشهر الفضيل، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج عبدالعزيز حشاد، يعد التجربة التمثيلية الثانية، والدرامية الأولى للفنان السوري سامو زين، بعد مشاركته في بطولة فيلم "٩٠ دقيقة" عام ٢٠٠٦، وهو من تأليف وليد التابعي، وإخراج إسماعيل فاروق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا