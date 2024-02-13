لهذا السبب.. علا غانم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة علا غانم محركات البحث جوجل خلال الساعات بعدما أثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد هجرتها لأمريكا، بعدما انتشرت صور عديدة لها علي العديد من الصفحات بأطلالات مختلفة لها.

علا غانم تنفي شائعات هجرتها لأمريكا

وأكدت علا غانم في تصريحات صحفية أن ما يقال حول هجرتها إلى أمريكا والاستقرار هناك بشكل نهائي ما هي إلا شائعات، وقالت:" مش ممكن أسيب بلدى وأمشى، وأنا عندى فيلم جديد اسمه "حارة القصعى" أبدأ تصويره في شهر مارس المقبل.

أحدث اعمال علاء غانم

وكان مقررا أن تشارك علا غانم بمسلسلها "توحة" في موسم رمضان الماضي، لكنه تأجّل إلى رمضان المقبل 2024، ليعلن بعدها المنتج عاصم المنياوي تأجيل المسلسل مرة أخرى.

آخر أعمال علا غانم

وكان آخر أعمال علا غانم، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وعادت علا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، يعد الفيلم استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 19عامًا وتحديدا فى عام 2005، حيث استكملت الأحداث اذ تنشأ علاقة حب بين كريم حسين (تيام قمر) وأيلا (رنا رئيس) وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني (مصطفي قمر) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها (داليا البحيرى)، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة (علا غانم) ودينا (بسمة).

وايضا شاركت في مسلسل "طعم الحياة" الذي شاركت فيه مع العديد من الفنانين، بينهم: سامو زين، خالد سليم، أحمد صلاح حسني، أيمن أبو زهرة، نهال عنبر، سامية الطرابلسي، عزت أبو عوف، أحمد هارون، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج عبد العزيز حشاد، نوعية المسلسلات الطويلة، ذات الـ٦٠ حلقة، ومن المقرر أن يُعرض نصف حلقاته قبل شهر رمضان، وتُستكمل الحلقات بعد الشهر الفضيل، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج عبدالعزيز حشاد، يعد التجربة التمثيلية الثانية، والدرامية الأولى للفنان السوري سامو زين، بعد مشاركته في بطولة فيلم "٩٠ دقيقة" عام ٢٠٠٦، وهو من تأليف وليد التابعي، وإخراج إسماعيل فاروق.