عبد الفتاح الجريني يطرح أحدث أغانيه "على بالي" وتتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني أحدث أغانيه التي تحمل إسم "على بالي" من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي، وتسجيل غناء مودي منير واشراف عام سعيد امام وإنتاج روتانا، وتصدرت الأغنية التريند عقب طرحها.

كلمات أغنية على بالي

وتقول كلمات الأغنية: وعلى بالي يا ناسيني ولا يوم صورتك من عيني أنا يا مشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم اه يا غالي رجعي لي تمنيت أنا غير تسمعيلي وخا لكلام ماكافيني إرحم قلبي من الآه وعلى بالي يا ناسيني ولا يوم صورتك من عيني أنايا مشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم اه يا غالي رجعي لي تمنيت أنا غير تسمعيلي وخا لكلام ماكافيني إرحم قلبي من الآه ومازال في إنتضار أنا مليت حالي يا غالي ماتعالى نعوض اللي فات في إنتظار أنا مليت حالي يا غالي ماتعالى نعوض اللي فات



آخر أعمال عبدالفتاح الجريني

وطرح الجريني مؤخرًا أغنية بعنوان كدابة والتي تعاون فيها مع Mo beazy الذي تولى أيضا تلحينها وميكس وماستر James Van Zundert & Faical Nouach، وكان قد تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

نبذة عن عبد الفتاح الجريني

يذكر أن الجريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج “نجوم العرب” عام 2007، وشارك يف تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: “كوك استوديو”، و“ريفالكس”، وساعة سعيدة“.

وأصدر الجريني عدة ألبومات ناجحة، منها: ”عايش حياته“، ”يا خسارتك في الليالي“، ”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: ”وحياة عينيك“، ”جبارا فان“، ”أشوف فيك يوم“، ”جنبك على طول“، ”وال ايه وال ايه“، ”أبو خد عنابي“، ”أوقات“، ”وحياة عينيك“، ”بحب اشوفك“، ”يا بخت النوم“، ”حب غريب“، ”أحلى مافي الدنيا“، ”وفر كلامك“، وغيرها.

نال ”جائزة أفضل فنان عربى شاب“ عام 2011 فى ”مسابقة جوائز MTV العالمية للشرق الاوسط“.