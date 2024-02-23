نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. مواهب أوبرا دمنهور تحتفل بعيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الادأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب باأوبرا دمنهور تحت اشراف الدكتورة هدى حسني وذلك في السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة المصرية الهادفة إلى رعاية وتبنى الواعدين في مختلف مجالات الابداع.

الاستعداد لحفل أوبرا دمنهور

يأتي الحفل بمناسبة عيد الحب ويتضمن عدد من الفقرات لفصل الجيتار تدريب الدكتورة ليليان ميخائيل، فصل العود تدريب الدكتورة سهير شعيشع، فصل الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني إلى جانب معرضا تشكيليا لفصل الرسم تدريب الدكتورة مريم منير.

نبذة عن مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الابداع ويضم اقساما متعدده، كما يقيم حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

حفل لمؤلفات الموسيقار بليغ حمدى

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت حفلًا لمؤلفات الموسيقار بليغ حمدي مساء أمس الخميس، أداء كل من محمد الخولي وولاء طلبة وعازف الكمان هيثم الكاتب على مسرح أوبرا دمنهور.

وقدم الحفل عدة أغاني للموسيقار الراحل بليغ حمدي خلال الحفل منها:" مالي، زي العسل، ليالينا، أنا بعشقك، ألف ليلة وليلة، بوابة الحلواني، سواح، دار يادار، طاير ياهوا، زي الهوى وموسيقى التوبة وموعود".

نبذة عن الموسيقار الراحل بليغ حمدي

جدير بالذكر أن الموسيقار بليغ حمدى ولد فى 7 اكتوبر 1931 وأتقن عزف الة العود فى سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليًا) وبدأ حياته الفنية كمغني حيث سجل 4 أغاني بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع أشهر المطربين المصريين والعرب وتوفي في سبتمبر عام 1993.