خاص| وفاء عامر: وافقت علي "جودر" لوجود ياسر جلال.. وأحداث المسلسل تحمل المفاجأت

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة وفاء عامر عن شخصيتها في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "جودر" للفنان ياسر جلال، الذي من المقرر عرضه في دراما رمضان 2024.

وتحدثت وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" عن أسباب جاذبية ومشاركتها في مسلسل "جودر"، حيث أكدت أنها مضته منذ العام الماضي، وأثار انتباهها للمسلسل وجود الفنان يا سر جلال، الذي يُعتبر اسمًا بارزًا في عالم الدراما، كما أشارت إلى وجود مفاجأة مثيرة في العمل، بالرغم من عدم جمعها بالمشاهد في البداية.

وفاء عامر عن عدم وجود أعمال جيدة: أنا محظوظة ولم أعاني من هذا الأمر

وعبرت وفاء عن رأيها في عدم وجود أعمال جيدة في الفترة الأخيرة، حيث أوضحت أنها تعتبر نفسها محظوظة ولم تعانِ كثيرًا من هذا الأمر، مشيرةً إلى أن ربما يكون ذلك بسبب الشعور بنجاح الأعمال الدرامية السابقة.

تحدثت الفنانة وفاء عن رأيها في أن المنصات الرقمية أصبحت تتبنى الأعمال الدرامية بشكل متحفظ، معتبرة أنها تحتفظ بتقديرها لجميع الأعمال بكل أشكالها، ولكن عندما تتمتع مجموعة بإنتاج ضخم، فإن الناس يشعرون بالمسؤولية تجاه العمل المقدم، مما يسهم بالتأكيد في زيادة جاذبيته ورونقه.

تفاصيل مسلسل جودر

تدور أحداث “جودر” حول “جودر” (ياسر جلال)، الصياد الفقير الذي ينقلب حياته رأسًا على عقب بعد زواجه من “شهرزاد” (ياسمين رئيس) وتنقلب “شهرزاد” على “جودر” وتتهمه بقتل أخيها، ليُلقى في السجن بظلم وينجح “جودر” في الهرب من السجن ويشرع في رحلة للانتقام من “شهرزاد” ومن كل من ظلمه.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل ألف ليلة وليلة المعروف حاليًا باسم “جودر” يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين المبدعين فى مقدمتهم