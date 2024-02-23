أحمد نادر جلال يعطي عطلة لصناع “بيت الرفاعي”

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر المخرج أحمد نادر جلال إعطاء عطلة اليوم لصناع مسلسله الرمضاني الجديد “بيت الرفاعي”، والذي ينافس به خلال الماراثون الرمضاني 2024، مع النجم أمير كرارة ويُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

بعد الانتهاء من التصوير في الإسكندرية.. أمير كرارة يعود إلى بولاق الدكرور لاستكمال تصوير "بيت الرفاعي"

وكان قد انتهى النجم أمير كرارة من تصوير مشاهده في مسلسل “بيت الرفاعي” بمدينة عروس البحر المتوسط الإسكندرية، منذ أيام حيث ذهب إلى هناك لتصوير بعض المشاهد، التي تدور في إحدى أحيائها، وعاد لاستكمال مشاهده في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، فقد مكث بالإسكندرية لمدة 48 ساعة لتصوير بعض المشاهد هناك.

مسلسل “بيت الرفاعي”



ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل اعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.



أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"



يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.