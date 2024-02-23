سهر الصايغ تكشف عن شخصيتها في المعلم.. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة سهر الصايغ، مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد، "المعلم"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت سهر الصايغ عليها كاشفة عن تفاصيل شخصيتها في العمل: "زمزم.. المعلم رمضان 2024".





أحداث مسلسل المعلم





يظهر النجم مصطفي شعبان خلال أحداث مسلسل دور المعلم بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعاتكثيرة مع كبار التجار، يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير منالخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن.





ينجح مصطفي شعبان في الانتقام وياخذ حق والده، ولكن تتسع دائرة الشكوك من حوله، وذلك بسبب شعوره بأن هناك شخص قريب منه هوالخائن والذي تسبب في أذية والده والعائلة.





أبطال مسلسل المعلم





يشارك في بطولة مسلسل المعلم كل من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير،محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، طارق النهري، من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقسعادل.





تفاصيل برومو مسلسل المعلم

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المعلم، للنجم مصطفى شعبان، برومو المسلسل، وظهر مصطفى شعبان، في البرومو كتاجر سمك، يتعرضلعدة صعوبات، بعد سجن والده،.فيما ظهرت بعض العبارات في البرومو منها: «اتوكلنا على اللي موكلنا، يا ويل اللي الدنيا تسقيه مرها بعدما دوقه عسلها، اللي جاي طلق حي».





آخر أعمال سهر الصايغ

شاركت سهر الصايغ مؤخرًا في بطولة فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصورهرؤوفعبدالعزيز بعد حصولهعلى موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التيكتبتهاولمتظهر للنور.





أحداث فيلم الباب الأخضر





تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربةالراب نغم صالح بتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.



مسلسل بابا المجال

ويذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى السباق رمضان الماضي 2023.





أبطال مسلسل بابا المجال

وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم، المسلسلمنتأليفوإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.







