نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم أحمد فؤاد سليم في مهرجان المركز الكاثوليكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال، والمقرر انطلاقها بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير الإعلام، أبرزهم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنانة حورية فرغلي، والفنان سامح الصريطي، جميل برسوم، أحمد فؤاد سليم، الكاتب عبد الرحيم كمال وغيرهم.

كُرم الفنان أحمد فؤاد سليم جائزة الريادة السينمائية من مهرجان المركز الكاثوليكي، وقال الفنان: “بشكر المركز الكاثوليكي لآنه بيهتم بالفن البناء اللي بيني مصر وبيشاورا عليه، أتمنى دايمًا النجاح لهذا المركز لآنه أصبح علامة مهمة في المهرجانات السينمائية”.

وتشهد الدورة الحالية لـ 72 من المهرجان تقديم أغنية خاصة من أجل فلسطين، وتتكون لجنة تحكيم للدورة الحالية من كل من حنان مطاوع، داليا مصطفي، احمد شاكر، الكاتب عبد الرحيم كمال، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفي الحلواني، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفني على الفاتح.

معلومات عن مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم، حيث بدأت فعاليات الدورة 72 اليوم بحضور عدد كبير من الفنانين.