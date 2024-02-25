ثقافة بورسعيد تقدم أولى عروضها بنوادي المسرح الإقليمي

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن برامج وزارة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

عرض رجال لهم رؤوس

وشهد اليوم الثامن أولى عروض فرقة بورسعيد المسرحية على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، جاء الأول بعنوان "رجال لهم رؤوس" تأليف محمود دياب، سينوغرافيا وإخراج محمد صبري، وتدور أحداثه في إطار درامي حول قصة الزوجة "فردوس" التي تحاول كثيرا لتغيير طباع زوجها "آدم" المنشغل عنها بلعبة الشطرنج أغلب الأوقات.

وتتوالى الأحداث ويستيقظ الزوج في يوم ما ليجد في منزله "تابوت" فيقرر إبلاغ الشرطة ليبرئ نفسه من تهمة القتل، وسرعان ما تتدخل زوجته لتخبره بأنه لا توجد جثة، وإنما الجثة تعود للزوج في مرحلة اللامبالاة التي كان يعيشها.

العرض الثاني سوء تفاهم

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "سوء تفاهم" عن نص الكاتب الفرنسي ألبير كامو، دراما تورج خالد توفيق، سينوغرافيا وإخراج أدهم رشدي، وتدور أحداثه حول أم وابنة، يمتلكان فندقا صغيرا، دفعتهما ظروف العيش القاسية لإعداد خطة لاغتيال نزلاء الفندق وسلبهم أموالهم بتواطؤ مع الخادم الكهل من خلال تخدير الضحية ثم إلقائها في الوادي.

ويشاء القدر أن يقرر الابن المهاجر العودة إلى الديار ويقصد الفندق، ولكن لا تتعرف عليه شقيقته خاصة أن الزمن غيّر من ملامحه كثيرا، فتخطط لقتله وبالفعل تتمكن من ذلك قبل أن يكشف لها عن هويته.

عروض نوادي المسرح

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وأقيمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي.

ويشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي هذا الموسم تقديم 28 عرضا منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، 3 عروض لفرع جنوب سيناء، وقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، إلى جانب 7 لفرع ثقافة السويس، بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض مسرحية يستمر عرضها حتى نهاية الشهر الحالي.

