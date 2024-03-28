الفنان شريف حلمي يوضح سبب سر غيابه عن حضور جنازة والدته (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان شريف حلمي، سر غيابه عن حضور جنازة والدته، لافتا إلى أنه كان يصور مسلسل الحفار في باريس وكان يتمنى أن يلقي نظرة الوداع على جثمانها معتبرا أن هذه أسوأ ذكرى في حياته.

فيديو.. الفنان شريف حلمي يوضح سبب سر غيابه عن حضور جنازة والدته

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسعد ذكرى في حياتي تعود إلى كتابتي لمسلسل الأخوة أعداء وسفري إلى الصين لتصوير العمل كأول عمل مصري يصور في الصين.

وأكد الفنان شريف حلمي: "كنت طفلا طيبا ومدللا لأني كنت آخر العنقود، وأمي صاحبة الفضل عليا في حياتي، ودعمتني كثيرا في مجال التمثيل، معقبا: "أنا رعاية أمي وزي ما بيقولوا أنا ابن أمي".