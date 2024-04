نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آنا هاثوي تكشف عن سبب رفضها لطرح جزء ثاني من The Devil Wears Prada في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت النجمة آنا هاثوي بأنها لم تشاهد فيلمها الناجح The Devil Wears Prada لما يقرب من 10 سنوات منذ طرحه.

وذلك في حوار جديد لها مع مجلة التعلم Vanity Fair، قالت خلاله إنه ا ترفض العمل على جزء ثاني من الفيلم، مكتفية بنجاحه للأن.

وفي حوار جديد لها، تحدثت النجمة آنا هاثوي عن مسيرتها الفنية والمواقف الصعبة التي سبق لها أن مرت بها خلال هذه المسيرة.

ووفق ديلي ميل، قالت هاثوي، أنها سبق لها أن واجهت خطر انتهاء مسيرتها بشكل نهائي، بعد حصدها لجائزة الأوسكار، لولا المخرج كريستوفر نولان الذي أقدم على ضمها لبطولة فيلم باتمان.

وكانت قد حضرت النجمة آنا هاثوي العرض الخاص لفيلمها الجديد The Idea Of You الذي أقيم في مدينة أوستن في تكساس.

عودة للغناء

و تستعيد النجمة آنا هاثوي، ذكرياتها مع الغناء من جديد، من خلال مشروع سينمائي مرتقب، ستقدم به أداء غنائي تشارك في بطولته ميكيلا كويل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، هذا الفيلم الجديد، سيطرح بعنوان Mother Mary، وستشارك به آنا هاثوي في أداء غنائي على غرار أعمال سابقة شاركت بها.

عودة بعد 11 عامًا

وتقول الصحيفة البريطانية، أن عودة آنا هاثوي للغناء في هذا الفيلم الجديد، سيشهد عودتها لتقديم أداء غنائي في عمل سينمائي بعد مرور 11 عامًا على المرة الأخيرة التي تقوم بها بذلك.

كانت آخر تجربة لآنا هاثوي في تقديم أداء غنائي في عمل سينمائي، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم البؤساء الذي حصدت عنه جائزة الأوسكار.