نيللي كريم تحصل على المركز الأول في الشركة الصينية وتتولى رئاسة مجلس الإدارة.. أحداث الحلقة 3 من "فراولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل " فراولة " بطولة النجمة نيللي كريم بمشهد فلاش باك بوفاة والدة " فراولة " وهي في سن الطفولة .

مدير الشركة يبحث عن فراولة ليعطيها المستحقات المالية

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل " فراولة " برجوع مدير الشركة التي كانت تعمل بها " فراولة " نيللي كريم بعد القبض عليه وطلب من أصدقائها جيلان علاء وتوني ماهر بعودتها واستلام جميع مستحقاتها المالية.

نيللي كريم تبيع أعلى نسبة من أحجار الطاقة وتحصل على المركز الأول

وتبدأ نيللي كريم العمل مع الشركة الصينية ويعمل معها أصدقائها جيلان علاء وتوني ماهر، وشيماء سيف وأحمد فهيم، ثم يبدأ كل منهم العمل في مجال الطاقة الحيوية من خلال بيع الأحجار الكريمة التي تعطي الناس السعادة والحل السحري لجميع مشاكلهم وكلما ازدادت عملية البيع يزيد راتبهم وينضم لهم عملاء أكثر.

وبالفعل تحقق الشركة أرباح كبيرة وتحصل " فراولة " على المركز الأول في البيع وتحصل على تكريم من الشركة واستلامها الدرع الذهبي حيث حصلت على هذا المركز لمدة ثلاثة شهور على التوالي مما تم ترقيتها لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

صدقي صخر يفقد المرضى بسبب أحجار الطاقة

ويتعرض صدقي صخر الطبيب النفسي للايذاء في عمله بسبب اختفاء المرضى النفسيين والجرى وراء الأحجار الكريمة التي تعمل بالطاقة وحدث ذلك لان العيادة تجاور مقر الشركة الصينية في نفس العقار.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” ينتمى إلى نوعية الدراما الكوميدية التى تناقش قضايا اجتماعية بطريقة لايت كوميدي، بطولة كل من: نيللي كريم،شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، ومن إخراج محمد على.