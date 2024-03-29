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أحمد جودة - القاهرة - بيومي فؤاد يدخل في نوبة بكاء ويوجه رسالة للفنان محمد سلام: "هي موتة ولا أكتر" وجه الفنان بيومي فؤاد رسالة إلى الفنان محمد سلام بعد الأزمة الأخيرة بينهما، عقب اعتذار الأخير عن المشاركة في مسرحية بالسعودية تضامنا مع غزة.

وخلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، دخل بيومي فؤاد في نوبة بكاء لدى عرض صورة الفنان محمد سلام أمامه على الشاشة قائلا: "ربنا معاك".

ووجه بيومي فؤاد رسالة إلى محمد سلام قال فيها: "بقوله إزاي متطلعش تدافع عننا؟ إزاي متطلعش تدافع عن محمد أنور وهو ترشيحك (في المسرحية اللتي عرضوها في السعودية)، أنا صدقتك في الفيديو جدا وأنت قلت لا نفاق ولا رياء وأنا وجهة نظري العبيطة علشان أنا راجل طيب.. مكنتش هتخسر حاجة إنك تطلع تقول أنا مقدرتش، مش معنى إن أنور قدر وراح يحصل معاه كده يا جماعة، خصوصا إنك طلعت دافعت عن أمير كرارة لما طلعت إشاعة كاذبة يتقول إنه مشّاك من المسلسل بتاعه وأنت مش معاه، وطلعت دافعت عن أحمد الجنايني لما طلعت إشاعة واتشتم بسلسفيل أهله.. ليه مطلعتش تدافع عن محمد أنور مش عني؟

أنا كنت كل يوم بسأل ليه مدافعتش عننا؟ ده اللي كنت مستنيه منك ورزقك على الله.. هي موتة ولا أكتر، العمر واحد والرب واحد يا أستاذ سلام". وأردف فؤاد: "العمر واحد والرب واحد لكل اللي شتمني وكل اللي فاهمني غلط..أنا غلط بس راجل، وأطلع في كل برنامج أقول كده، ومعاكم للاَخر".

واستطرد الفنان المصري: "أعتذر لكل جمهوري اللي زعلوا مني وبكرة تعرفوا الحقيقة..أعتذر لكل فريق مسرحية "زواج اصطناعي" علشان اتشتموا واتهانوا بسبب الفيديو بتاعي..بعتذر لمي عز الدين ودنيا سامي وإيمان السيد ومصطفى غريب، ومحمد محمدي وسليمان عيد ومحمد أنور، بس فيه بنات محترمات طالها شتيمة قذرة".

وأضاف مؤكدا: "محصلش ضغط من الجانب السعودي عليا علشان أقول الكلام اللي قولته على المسرح، وناس من الجانب السعودي رفضوا أتكلم وقالوا ليه ومراتي أيضا رفضت، بس أنا صممت أتكلم لإني كنت مولع وصممت أكتر علشان محمد أنور".

و الجدير بالذكر أن الفنان سلام كان قد نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أعلن فيه انسحابه من المشاركة في العرض المسرحي "زواج اصطناعي"، الذي جرى تقديمه في "موسم الرياض"، قبل موعد سفره إلى الرياض بيوم، تعاطفا مع الضحايا المدنيين في غزة.

في حين واجه الفنان بيومي فؤاد حملة "مقاطعة" من الجمهور، بعد انتقاده للفنان محمد سلام من على المسرح في السعودية.

وقال حينها إن فريق مسرحية "زواج صناعي" تعرض لـ "إهانة، وظلم كبير".

وأضاف أنهم "أتوا إلى المملكة العربية السعودية لتقديم فنهم"، وأقسَم أنهم "مش بتوع فلوس"، وانتقد زميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من المسرحية، دون أن يأتي على ذكر اسمه.