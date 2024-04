حق عرب وأحمد العوضي الأكثر بحثًا على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم أحمد العوضي ومسلسل حق عرب مؤشرات البحث بجوجل بعد عرض الحلقة الـ١٨ على قناة أون.





موعد الحلقة الـ١٩ من حق عرب





تنطلق مساء الليلة عرض الحلقة الـ١٩ من مسلسل "حق عرب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي. سيتم عرض الحلقة على قناة ON Drama، بالإضافة إلى عرضها عبر منصة WATCH IT.





تُعرض الحلقة الـ١٩ من مسلسل "حق عرب" في تمام الساعة 9 مساءً على قناة ON Drama، وكذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة ON. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة عرض الحلقات يوميًا عبر منصة WATCH IT.





أحداث الحلقة الـ١٨ من حق عرب

تتضح العديد من التفاصيل في الحلقة 18 من مسلسل "حق عرب"، حيث بدأت بإعتراف سميحة وزوجها لوالدتها عبدربه بخيانة صباح مع عرب السويركي، مما دفعه لطردهما وعدم مناقشة الموضوع مرة أخرى، وطلب منهما الخروج من المنزل بأذنه.





فيما قرر عرب افتتاح مغلق خشب جديد، مما أدى إلى وقوفه أمام عبدربه، وتعيش حنان حالة من الحيرة بسبب ضغط عبدربه لسرعة الزواج، وتعترف لوالدها بأنها لا تزال تحب عرب السويركي رغم طرده له، ويطلب منها والدها أن توافق على الزواج لضمان مستقبلها وشقيقها، وتقرر النزول والعمل في المقهى.









من جهة أخرى، يخبر عبدربه صباح بقراره إعادة عرب السويركي للعمل معه، وتبارك زوجته هذا القرار، لكنه يفاجأ برفضها لزواج حنان، مما يثير الشك في علاقتهما.









ويستمر رباح في مطاردة حنان في المقهى، بينما يتقرب عرب السويركي من انغام ابنة عبدربه، وتعترف له بحبها، لكنه يرفضها.وفي نفس الوقت، يكتشف جمال خيانة سميحة له، بعد استماعه لرسالة رباح ولقائهما.ويطلب عبدربه من عرب السويركي العودة للعمل معه، لكنه يرفض العرض ويهدده بأنه سيموت بنفس طريقة والده.

















قصة مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" يأخذ مشاهديه في رحلة إلى منطقة الجمالية في زمننا الحالي، حيث يسيطر عبد ربه، رجل في السبعينات من عمره، على المنطقة ويثير الرعب في قلوب الجميع. يحاول أخوه عطوة أن يكون دائمًا بجانبه ويطيعه في كل شيء. في أحد الأيام، يكتشف عبد ربه خيانة أحد رجاله الثلاثة المقربين، لكنه يجد الدعم والثقة في عزت السويركي، الذي يعتبره أقرب الناس إليه. عندما يلتقي بصباح الجياش، يتذكر عبد ربه ماضيه المليء بالأحداث.





أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" يعرض ضمن مجموعة المسلسلات التي تم إصدارها خلال شهر رمضان لعام 2024. يتميز المسلسل بتجميع نخبة من النجوم في بطولته، بما في ذلك أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران. يأتي العمل بتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويتم إنتاجه بواسطة شركة سينرجي.