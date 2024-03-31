نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 5.. ظهور خاص لـ نادية شكري في دور رتبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الخامسة مسلسل جودر اجتماع عمر المصري بأبنائه ليقسم عليهم أمواله، والذهب الخاص به ويعترض سالم على ذلك، ويطلب منه تقسيم المحل الذي يديره جودر أيضًا، ويرفض والدهم ذلك ويخبرهم بأن المحل يخصه هو فقط ويقترح عليهم جودر أن يتوجهوا للقاضي حتى يتنازلوا عن نصيبهم لجودر في المحل، وذهبوا للقاضي وحكم لجودر بحيازة المحل بعد أن تنازل سالم وسليم عن نصيبهم في المحل بعد أن أعطاهم نصيبه من الذهب، وأصبح المحل له.

وأثناء خروجهم من عند القاضي، طلبت امرأة عجوز تدعى رتبة "نادية شكري" المساعدة من سالم ولكنه نهرها وأوقعها في الأرض وخرج جودر ليساعدها على النهوض، وعندما طلبت منه المساعدة طلب منها أن تذهب معه للمحل لتناول الفطور، وطلبت منه المساعدة وأخذها إلى الدكان وقدم لها الفطار وظلت تبكى وتتحدث معه أنه عليه مساعدتها لأن عليها مبلغ 400 دينار وأثناء خروج جودر الأموال لها.

تحولت إلى فتاة جميلة وفزع جودر وقالت له: "أنا رتبة جنية من بنات الملك أبو مرة الأبيض دعا عليا جندي باللعنة ويرفعها عني من يساعدني وأنت ساعدتني بطيبتك ورفعت صورة الشحاتة العجوزة وجميل وقت الحاجة هتلاقيني عندك وبرد ليك الجميل".

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.