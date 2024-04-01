مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. مربوحة تتشاجر مع الكبير بسبب الغوريلا

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 وأخذ الكبير الغوريلا لطردها خارج البيت في منطقة مقطوعة ويتركها ثم يظهر له قطاع طريق ويخبرهم بإنه الكبير ويسخر منهم كبيرهم ويخبره بإنهم سيخطفوه ويطلبون فدية من المزاريطة جميعها ويتنافسون دون سلاح رجل لرجل ويطلب قاطع الطريق من رجاله ترك أسلحتهم ليتفاجاء الجميع بظهور الغوريلا وتهجم عليهم وتنقذ الكبير من اطلاق الرصاص عليها وتصاب به في ذراعها ويصطحبها الكبير للمنزل ويخبر مربوحة بما حدث ويعالج الغوريلا.

وعلى أنغام أغنية "حبيبي ياعاشق" يصطحب الكبير الغوريلا في نزهة ويبدأ في التقرب منها وتغير عليه مربوحة منها ويتعلق الكبير بالغوريلا ويصطحبها معه في كل مكان، ويعود الكبير للمنزل ويجد دب في وجهه ويعلم إنها مربوحة وترقص بها وتتشاجر معه بسبب الغوريلا وأن لها حقوق عليه ويقوم الكبير باطلاق النار عليها.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.