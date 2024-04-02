تنورة وفلكلور صعيدي في ختام ليالي رمضان بحديقة الفردوس بأسيوط

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد المسرح المكشوف بالمرسى السياحي بحديقة الفردوس، حفل ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة أسيوط، احتفالا بالشهر الفضيل في سياق احتفالات وزارة الثقافة.

الابتهالات والتواشيح الدينية

استهلت الفعاليات بققرة الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ جمال الرفاعي، تلاها أمسية شعرية ذات إطلالة رمضانية بمشاركة الشاعرين أشرف عبد الرحيم عضو نادي أدب الغنايم، وعطية أبو حراز الذي قدم قصائد متنوعة منها "حياة زاهد" التي تروي مقتطفات من حياة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية

هذا وتخلل الحفل الذي قدمه الشاعر أحمد الشافعي فقرة اكتشاف مواهب أدبية شابة، بجانب عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة

فيما توافد الجمهور على معرض الكتاب الذي ضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة هذا العام بأسعار رمزية في متناول الجميع.

بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية

واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط، بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الصعيدي، بجانب رقصة البمبوطية، واستعراض نوبي، وفقرة التنورة الصوفية وسط تفاعل كبير من الحضور.

أنشطة هيئة قصور الثقافة في شهر رمضان

وشهدت أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما نظمت الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب الأنشطة المتعددة بكل المحافظات.

وأعدت برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.

