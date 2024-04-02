نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفلان للموسيقار يحيى خليل بأوبرا القاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلاقا من اهتمام الثقافة المصرية بتقديم مختلف ألوان الفنون تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلان للموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز فى مصر وذلك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 2 أبريل بالمسرح الصغير ومساء الجمعة 5 أبريل بمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية بمشاركة المغنية الفرنسية ديجايما مع نخبة من ابرع العازفين.

باقة متنوعة من أعمال الموسيقار يحيى خليل

يتضمن البرنامج باقة منوعة من أعمال يحيى خليل التى تتميز بطابع فنى فريد حيث يمزج عدة قوالب موسيقية منها الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية التى يقدمها برؤيته الفنية الخاصة .

نبذة عن الموسيقار يحيى خليل

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الامر الذي جعله ضيف دائم على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الاوبرا حيث اعتاد آلالف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم وإكتشاف عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب اسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات حديثة للآلات الموسيقية.