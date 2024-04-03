"جودر" الحلقة 8.. شروق ترفض شومان وجودر يعود لحارة سعد السعود

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الثامنة مسلسل جودر، اعتقاد جودر أن المدة التي قضاها على الجزيرة هي 10 أيام فقط، ويتفاجأ أن المدة التي قضاها في الجزيرة 10 سنوات وأن اليوم على الجزيرة عندما كانت مسحورة يساوي سنة، وينظر في المرآة يجد بعض الشعيرات في ذقنه.

وفي حارة سعد السعود تظهر فاطمة "وفاء عامر" وهي جالسة في الأرض تطلب المساعدة من الناس في الطرقات وتزورها شروق "جيهان الشماشرجي" وتأتي لها بالطعام، وتبكي على غياب جودر وتتذكر الأوقات التي كانت تقضيها معه.

ويستعد جودر للعودة لبلده محملًا بالهدايا من مملكة النحاس بعدما احتفل به أهالي المملكة وأرسلوا له التحية بعد نجاحه في إنهاء السحر الأسود.

ويطلب شومان "أحمد كشك" الزواج من شروق وترفض مؤكدة أنها لن تتزوجه ولو كان آخر رجل في العالم،ويذهب عبد الله الحطاب "عبد العزيز مخيون" إلى منزلها ويبشرها بقرب عودة جودر.

ويعود جودر إلى الحي ويكتشف أن والدته فقدت البصر ويجدها جالسة في الطرقات فاقدة البصر ويحتضنها.

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

