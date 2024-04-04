نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. ملخص الحلقة 24 من مسلسل بـ100 راجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة 24 لمسلسل بـ100 راجل تطورا جديدا فى الأحداث حيث تخبر عائشة والدة غالية، "مشيقة" "سما إبراهيم" أنها رأت زينب شقيقة صقر تتفق مع العاملة الجديدة لوزة على شيء ولكنها لا تعلم ما هو لتطلب منها "مشيقة" ألا تخبر أحدا، تأمر "مشيقة" رجالها أن يحضروا لوزة لتسألها "مشيقة" عن ماذا طلبت منها زينب لتخبرها أنها هددتها أن تقتل ابن صقر وغالية وألا ستقتلها.

وتضع لوزة دواء لإجهاض غالية في الحليب وتطلب من غالية أن تشرب الحليب بالكامل بعد مدة وأثناء حديث غالية مع "مشيقة" تشعر غالية بالألم لينقلها صقر للمستشفى ليعلم أن الجنين مات ليقوم بتهدئة غالية ويعودان للمنزل.

تخبر "مشيقة"، صقر أن السبب في قتل ابنه تكون شقيقته زينب، ليأمر صقر رجاله أن يحضروا زينب ليسألها عن سبب قتلها لابنه ولكنها لا تجيب ليحاول قتلها.

أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

