نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 10.. عودة شهرزاد لقصر شهريار وجودر يجهز لزفافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة العاشرة مسلسل جودر، بذهاب شهرزاد إلى منزل والدها وينصحها بالعودة لزوجها الملك شهريار "ياسر جلال" وعادت شهرزاد إلى قصر شهريار بعد أن نصحتها شقيقتها دنيازاد بالعودة حتى لا يجلس مع تودد "سامية الطرابلسي"، وتجد شهرزاد تودد في ديوان شهريار وتتشاجر معه ويطلب منها أن تستكمل الحدوتة حتى لا يقتل مسرور السياف "أحمد فتحي".

وذهبت شروق لشراء حلويات وذهبت بها إلى دكان جودر، وذهب صاحب القهوة إلى شومان يخبره باشتعال سالم من ناحية جودر ويخبر سالم شومان إنه سيفعل أي شيء مهما كان تكلفته، وتغادر فاطمة "وفاء عامر" ومعها سليم "ياسر الطوبجي" ويتحدث جودر مع شروق ويخبر بإنه سيقسم أرباح الدكان بينه وبين أشقائه سالم وسليم وترد عليه شروق بأن يفعل مايراه صحيح.

ويبدأ جودر في تجهيزات حفل زفافه على شروق وتبدو علامات الحقد على وجه سالم وينتقد سليم بسبب ذلك ويخبره بأن ذلك شقيقهما.

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

