حسن البلام: "ندمت إني قدمت دور المرأة"

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان الكويتي حسن البلام في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث ظهور له ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب، وتحدث حسن خلال لقائه عن الأدوار الفنية التي ندم على أدائها خلال مسيرته الفنية، مؤكدا أن لهم عادات وتقاليد ترفض تجسيد دور المرأة.

الفنان الكويتي حسن البلام: رفضوني لما اتقدمت للزواج عشان قدمت دور مرأة



وقال:" ندمت إني قدمت دور المرأة، لأن عندنا عادات وتقاليد ترفض أن الفنان يقدم دور المرأة، ولما كبرت ودخلت كذا بيت للزواج رفضوني بسبب هذا الدور، لأن عندهم اللي يحط ميكب ويضحك زي البنات مش راجل".

من هو حسن البلام؟



يشار إلى أن حسن البلام، هو ممثل كويتي، بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينات القرن العشرين، من خلال مسرحية الذيب والعنوان الثلاث، ثم توالت أعماله الفنية فشارك في أكثر من عملا فنيا سواء أكان في المسرح أو التلفزيون، ومن أبرز أعماله قرقيعان، طاش ما طاش، سوالف الحريم، داوديات، إلى جانب مشاركته في الفيلم السينمائي طرب فاشن.

آخر أعمال حسن البلام



والجدير بالذكر آخر أعمال حسن البلام مسلسل ورثة ابن عاقول، تدور الأحداث في سوق محلية قديمة تُدعى بسوق الجت، حيث ينشأ صراع بين الباعة والتجار، ويعرض المسلسل المواقف التي تصادفها الشخصيات الخيالية أثناء عملها في السوق.

أبطال مسلسل ورثة بن عاقول

مسلسل ورثة بن عاقول بطولة حسن البلام، سماح فهد البناي، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، عبد الله الخضر، والعمل من تأليف مريم نصير، وإخراج عيسى دياب.