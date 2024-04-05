نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميلا ميندس تحتفل بعرض Música في مدينة نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الممثلة الشابة كاميلا ميندس للعرض الخاص لفيلمها الجديد Música، بمشاركة حبيبها الشاب رودي مانكوسو في مدينة نيويورك، ونقلت ديلي ميل لقطات من حضور الفنانة الشابة للعرض الخاص للفيلم الجديد الذ تواصل من خلاله تقديم قصص رومانسية شبابية للسينما، و في الوقت نفسه، تستعد شركة أمازون برايم لمشروع سينمائي جديد يطرح في اطار الرومانسية الكوميدية بين ثنائي من نجوم هوليوود الشباب في ادوار البطولة.

ووفق ديد لاين، المشروع السينمائي الجديد يطرح بعنوان Picture This، من بطولة سايمون آشلي وهيرو فينس وضمن مشاريع الرومانسية الجديدة ظهرت الممثلة الشابة سيدني سويني في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمها القادم الذي تدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي، ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من تصوير مشاهد الفيلم، في احد مواقع التصوير الخارجي في العاصمة الأسترالية سيدني.

تفاصيل عن العمل

الفيلم الجديد الذي تشارك في بطولته نجمة مسلسل "أيفوريا"، لم يتم الكشف عنوانه الرسمي حتى الآن، غير إنه سيكون من اخراج المخرج الأمريكي "ويل جلوك"، وهذا المخرج سبق له أن قام باخراج أعمال سينمائية مميزة في اطار الرومانسي الكوميدي، كان منها فيلم بعنوان Easy A، وفيلم Friends With Benefits.

الإنضمام لعالم مارفل

وتنضم قريبا سيدني سويني لعالم مارفل السينمائي، بظهورها ضمن أبطال فيلم جديد ضمن عالم سبايدر مان، هو فيلم Madame Web، وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان"، ويقدم الفيلم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، هي شخصية Madame Web التي تجسدها النجمة داكوتا جونسون في الفيلم الجديد.

و الذي ستدور أحداثه في فترة مبكرة مطلع القرن الحالي، بالتزامن مع احداث افلام الرجل العنكبوت التي ظهر في بطولتها النجم توبي ماجواير، أول من جسد الرجل العنكبوت في العصر الحديث.