نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. مجدي الجلاد في ضيافة برنامج "أسرار" مع أميرة بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجدي الجلاد يكشف كواليس لقائه مع الرئيس الأسبق حسني مبارك في "أسرار" مجدي الجلاد يكشف تعرضه لتهديدات في "أسرار" مجدي الجلاد يكشف حقيقة خيانته لزوجته في "أسرار" يحل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد ضيفًا على برنامج "أسرار" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، الليلة.

ويتحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في برنامج "أسرار" عن حياته الشخصية، وحقيقة خيانته لزوجته، كما يكشف قصة تلقيه تهديدات ومكائد تعرض لها، وأيضا كواليس لقائه مع نجلي الرئيس مبارك في عزاء الراحل، وغيرها من الأسرار.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.