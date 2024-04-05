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إمام عاشور: بروح لطبيب نفسي بسبب العصبية

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

قال اللاعب إمام عاشور أن من أكتر العيوب التي يراها في نفسه هو أنه متهور ومن الشخصيات التي تقوم بفعل أول قرار يأتي في تفكيرها، لكنه مع الوقت بدأ ويحاول علاج هذا الأمر، ويتعلم التأني وأن يُصبح أهدى بشكل أكبر من ذلك.
وأضاف عاشور في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب: «من زمان بروح لدكتور نفسي دايمًا، وهو بيساعدني كتير في حياتي، وساعدني كتير الفترة اللي فاتت دي وعلمني اكون ماسك أعصابي أكتر، خاصة في الملعب، وأنا اللي قررت أروح له من نفسي لأني بحب المغامرات».

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وأضاف عاشور: «أول عيب في نفسي صارحته بيه هو اني عصبي وبالجلسات اتعلمت منه ازاي اخفف العصبية، ومنظومة النادي علمتني أصلح حاجات في نفسي علشان أكون أفضل».

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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