حزني على والدي ووالدتي مش سهل تجاوزه وبشتغل وأنا بعيط... أبرز تصريحات دنيا سمير غانم مع عمرو أديب في "بودكاست بيج تايم"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الفنانة دنيا سمير غانم،في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج Big Time الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وتحدثت خلال لقائها عن علاقتها بوالديهما.

وقالت: "حزني على والدي ووالدتي مش سهل تجاوزه، وبعد تجربتي اكتشفت أن الحزن مش زي اللي بنوريه لكم في الأفلام".



دنيا سمير غانم:بعد وفاة أهلي كنت بطلع حزني في الأغاني



وأضافت: "بعد وفاة أهلي كنت عايزة أنزل اشتغل لأني كنت متبرمجة أن الفن هما، وكنت بطلع حزني في الأغاني وكنت بدمع كتير غصب عني بكون عايزة أعيط، لكن بمسك نفسي وأغني وأرقص".

وتابعت:" وزني نزل من مجهود المسرح، لما بشتغل مسرح بخس غصب عني لأن المسرحية فيها جري كتير، مثلا الفصل التاني منها فيه أغاني وبروفات كتير، والمسرح مش سهل ولكن ليه متعة مختلفة عن السينما والتليفزيون".

وأشارت:"أنا وإيمي على طول مع بعض وبعد بابي ومامي هي جت سكنت جمبي، لأن حسن كان مرتبط بمامته وإيمي كانت مرتبطة ببابي، فلما هما مبقوش موجودين بقينا كلنا جنب بعض، ومن الحاجات اللي بسمعها لما بقابل ستات كبيرة يقولولي خليكي مع أختك".

دنيا سمير غانم: مفيش فرق بيني وبين إيمي في الجانب الإنساني



وواصلت:" مفيش فرق بيني وبين إيمي في الجانب الإنساني، زي حبنا للناس واحترمنا لشغلنا، الحاجات اللي تربينا عليها، لكن في اختلاف في الطباع أنا هادية جدا وممكن أقعد أشيل، لكن إيمي بتهزر طول الوقت، واخده جينات خفة الدم من بابي، وفي حياتها عصبية جدًا".

آخر أعمال دنيا سمير غانم



والجدير بالذكر آخر أعمال دنيا سمير غانم، جيت سليمة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديمًا وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة.