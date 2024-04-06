نيللي كريم تدخل في الآثار.. أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "فراولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل " فراولة " بطولة النجمة نيللي كريم بمشهد " فلاش باك " من طفولة " فراولة " وهي تجلس في منزل صديقتها " دينا " أثناء أخذ الدرس وفراولة تجلس بعيد تستمع للدرس ثم تذاكر ل " دينا " ما فهمته من المدرس.

الشيخ يطلب أموال من نيللي كريم

واستقبلت " فراولة " نيللي كريم، الشيخ علاء الذي ارسل والدها من قبل لتقابله ولكنها رفضت، وطلب منها أن تساعده بأموال من أجل مساعدة الناس وتكسب الثواب وترفض " فراولة " وتقول له أنها تساعد في الخير وليس عن طريقه.



نيللي كريم تجدد لقاءها في الستات مايعرفوش يكدبوا

وتظهر " فراولة" في فقراتها الرئيسية مع الإعلامية هبة الاباصيري في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " ويتصل بها الشيخ علاء ويتهمها بالدجل والحرمانية ولكنها تنفى كلامه وتكشف وجه الحقيقي خلال الهواء.

صدقي صخر يعتذر ل نيللي كريم

وبعد أن تنتهي " فراولة " من الهواء تجد صدقي صخر الطبيب النفسي ينتظرها حيث كانت غاضبة منه لأنها انتظرته في موعد العشاء بالمطعم ولم يأتي، واعتذر لها كثيرا وأن سبب اختفاءه بسبب حالة مرضية.



فراولة تدخل في الآثار

وتقابل " فراولة " يانج الصيني ومعه شخص يطلب مساعدتها لخروج آثار من مقبرة فرعوني بمنزل في مكان ريفي ولكنها تشرط عليه أنها ستسلم الآثار للدولة أما الأحجار ستأخذها.

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

