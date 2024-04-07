نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 12.. ندم عبد الأحد بسبب أشقائه ويذهب لجودر البحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر مسلسل جودر مسلسل جودر بحديث شهرزاد "ياسمين رئيس" من إثنين من الجواري في القصر وشكوتهما لها من تودد المحظية المفضلة لشهريار، وطلبت منها مراقبتها لمنعها من مقابلة شهريار "ياسر جلال".

وذهبت شهرازاد لغرفة شهريار وأخبرها أنه أصبح لا يستطيع الاستغناء عنها، ويطلب منها أن تستكمل له حدوتة جودر.

عبد الأحد يندم بسبب وفاة أشقائه

ويتحدث عبد الأحد ابن عبد الحق "أحمد بدير" مع شقيقه عبد الرحيم "فتوح أحمد" ويخبره أنه يشعر بالندم بسبب ما حدث لشقيقيهما عبد الصمد وعبد السلام ووفاتها في البحيرة بسبب الكنز.

تختار سيدة قصر عبد الأحد "تارا عماد" جارية جديدة جلبها النخاس لخدمة عبد الأحد في القصر، وأخبرتها أنها تتمكن من فعل كل شيء، وأنها تم شراؤها من سوق النخاسة وإعدادها وتجهيزها لتصبح جارية في القصور.

وذهب عبد الأحد إلى جودر وطلب منه أن يربطه ويلقي به فى البحيرة، ورفض جودر في البداية ثم وافق بعد أن أخبره عبد الأحد إنه سيرد الـ 200 دينار الذي أخذهم.

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.





أبطال مسلسل جودر





مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

