وصول المنتج أحمد السبكي للعرض الخاص لفيلم شقو

القاهرة - محمد ابراهيم - وصول المنتج احمد السبكي للعرض الخاص لفيلم شقو في احدى مولات مصر، و بدء منذ قليل التحضيرات الخاصة لفيلم شقو في أحدي مولات مصر، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض السينمائية منذ اليوم لينافس مع افلام عيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم شقو

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليا ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

وروج للفيلم بنشره بوستر الفنان محمد ممدوح وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" معلقًا على الصورة: "أمان الأمان ومات الكلام

وتابع: "فيلم عيد الفطر ٢٠٢٤ بجميع سينمات مصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا في 25 أبريل بكل صالات السينما بالخليج والعالم".

وكشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي لفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، وبتوقيع المخرج كريم السبكي، وهو العمل المقرر طرحه بعيد الفطر 2024.