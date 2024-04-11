نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره الترند.. تعرف على أبطال وقصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لتحقيقه على إيرادات مرتفعة بلغت قدرها نحو 4 ملايين و32 ألف جنيه.



تعرف على قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أنّ تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

تعرف على شخصية هشام ماجد في فاصل من اللحظات اللذيذة



ويجسد الفنان هشام ماجد شخصية مهندس معماري ومتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلى أن تحدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة، ويظهر عدد من ضيوف الشرف ضمن أحداث الفيلم منهم الفنان طه دسوقي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

ويعد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.



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