نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العين عليه".. أحدث أغاني عاصي الحلاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لإصدار أحدث أغانيه بعنوان العين عليه، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وإنتاج فهد الزاهد.

نجاح أغنيه العين عليه

وحققت أغنية "العين عليه" صدى واسع مع الجمهور فى دبي، داخل إحدى الحفلات في عيد الفطر الحالي، وذلك قبل موعد طرحها رسميًا المقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

كلمات اغنية العين عليا

عالعين طلت بالتوب البدوي

طلت وجالت يا قمر لاجيني

يا بنية لحظك يجرحني ويداوي

العطش جاتلني وما كنتي تسجيني

رنت خلاخيل والجاما مياله

تمشي وتدلل

وتغار الغزالة

ساكت عاجرحي

ما اشكيلك حالي

كيف انا اللي اشكي

وانتي والجرحتيني

عالعين طلت بالتوب البدوي

يا بنية لحظك يجرحني ويداوي

العطش جاتلني وما كنتي تسجيني

ياللي بجمالك ما شافت عيني

والتوب مجسم والعصبة وردية

مهلك يا بنية مهلك بالله عليه

ناوي ما اعلج وينتي اللي علجتيني

عالعين طلت بالتوب البدوي

طلت وجالت يا قمر لاجيني

يا بنية لحظك يجرحني ويداوي

العطش جاتلني وما كنتي تسجيني

إقامة ليلة باسم الموسيقار والملحن الكبير الراحل حسن أبو السعود

سبق، طالب عاصي الحلاني بإقامة ليلة باسم الموسيقار والملحن الكبير الراحل حسن أبو السعود، في السعودية، بعد إقامة ليلة لأكثر من فنان ومنهم محمج الموجي ورياض السنباطي وآخرهم حفل صلاح الشرنوبي الذي أقيم 20 يناير بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

أخر أعمال عاصي الحلاني

وكان أخر أعمال عاصي الحلاني أغنية عرس قلبي التي قدمها في عرس ابنته في ماريتا الحلاني، وتضمنت كلمات أغنية عرس قلبي للفنان عاصي الحلاني: «الليلة عرس قلبي، زلغطي يا هالدني، الليلة مفارقة بيتي، عين من عيوني، زفوا العروس زفوها، على ضلوعي مشوها، هيدي الغالية هيدي، حبيبة ابوها، يخليلي قلبك، يا بيي وسندي، انت متل الروح، بتضلك حدي، مهما بكبر بالدني، ببقى بنتك المدلعة، عمرا اصغر من سنة، وعلى كتافك مطلعها، زفوا العروس زفوها، على ضلوعي مشوها، هيدي الغالية هيدي»، وايضا طرح النجم عاصي الحلاني الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ملهوف عليك" وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وتعاون الفنان اللبناني عاصي الحلاني في فيديو كليب "ملهوف عليك" مع كل من الشاعرة الغنائية عبير أبوإسماعيل، والملحن حسان عيسى، والموزعين الموسيقيين علي روقيا، وعماد جبر، ومهندس الصوت محمد مقهور.