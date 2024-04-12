نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد احتفالها بـ 30 سنة نجومية نوال الزغبي تتصدر منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك بعد إحتفالها بمرور 30 عامًا على تواجدها على الساحة الفنية، وحضر الاحتفال مجموعة من الأصدقاء ونجوم لبنان.

وقد شارك جمهوره نوال في الإحتفال من خلال هاشتاج نوال الزغبي معبرين عن حبهم لها وامتنانهم لوجود فنها المتنوع، وجاءت ردود الأفعال كالتالي:

_ ملكة البوب الأولي والوحيدة

_ خلقتي لكي تكوني نجمة في سماء الفن وعالم الرقي شكرا ‎نوال الزغبي ‎قصة فن لاتنتهي والاستمرارية بقية.

_ نوال الزغبي فنانة رقم (١) بالعالم العربي صاحبه اقوي وانجح الاغاني وهيتات العربيه، وصاحبة أعلى مبيعات من البومات بالشرق الأوسط.

نوال الزغبي

آخر أعمال نوال الزغبي:

ومن ناحية أخرى، احتفلت نوال الزغبي مؤخرًا بنجاح أحدث أغانيها “فخامة معاليك”، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي حصدت على 14 مليون مشاهدة منذ شهر من طرحها، حققت أغنية “فخامة معاليك”، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نسب مشاهدة مرتفعة، بلغت 17 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين فقط من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل “يوتيوب”.

نوال الزغبي

كلمات أغنية "فخامة معاليك"



وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر