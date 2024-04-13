وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللى فارق فارق"

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت أغنية "اللى فارق فارق" في قائمة الترندات على منصات السوشيال ميديا، والذى طرحها الملحن والمطرب وليد سعد أول أيام العيد، وحققت الأغنية 250 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

اللى فارق فارق

وهي من كلمات أمير شيكو وألحان أحمد نصري وتوزيع مهيب سليط، وتنتمي إلى طبيعة الأغانى الدرامية، وهي عودة قوية له إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عاما منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبي" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى.

كلمات اغنية "اللى فارق فارق":

وتقول كلمات أغنية اللي فارق فارق: كان فين الحب وعين بتبكي من الليالي، كان فين الحب وصوتي منبوح من الحكاوي، انا كنت بحارب كل ليلة ماشوفته حالي، وانا قلبي الساذج كان فاكر نفسه إنه غالي.

تصريحات صحفية لـ وليد سعد:

وقال وليد سعد، في تصريحات صحفية: "بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى يستعد وليد سعد لتحضير ألبوم غنائى يتعاون فيه مع روتانا ويشمل عدد من الأغانى مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين.

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءًا من ورده وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمي وأصالة وراغب علامة وفضل شاكر وآمال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين.

اللى فارق فارق

آخر أعمال وليد سعد:

وكانت آخر أغانى النجم وليد سعد دويتو يجمعه بالنجمة جنات تتر مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان أحمد رزق وحملت الأغنية اسم بطلة حدوتك.

وتقول كلمات الأغنية: الوردة تذبل لما مانهتمش ب جمالها والواحدة بتتعب لما اللي تحبه بيهملها، والكلمة الحلوة متتحسش لما نأجلها ليه ماحدش فينا يتعلم من غلطه عملها، كان نفسي تحس ب أوجاعي وتفكر ف اللي بيسعدني تشاركني ف أحلامي، شوية طب الومك ولا مفيش داعي كان نفسى في حُضنك ده تاخدني وتهون أيامي عليا، كان نفسي نهاية تليق بيا مابقاش انا بطلة حدوتك، واطلع ف الأخر مأذية يا حبيبتي الدنيا بتلهي ساعات وتاخدنا في زحمة مشاغلها ب أفضل أكلِم صورتك.

أوقات وباخدها في حُضني وب أشكيلها، مش قابل فكرة ماضي وفات وحشاني أيامنا وتفاصيلها سامحيني أنا لو قصرت ف يوم ولا غلطه، أكيد كُنت قاصدها ده أنا من بعِدك عايش مهموم أيامِك مين حايعوضها، انا ياما باجيب على نفسي اللوم وبقول كان أولى لو أسعدها.