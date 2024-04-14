كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل تحضيره لـ مسلسل الحشاشين

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفًا على برنامج كلمة أخيرة والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ONE،وكشف أثناء مقابلته عن تحضيراته لشخصية حسن الصباح مع المخرج بيتر ميمي، وعن المراجع الذي ذاكرها من أجل الوصول للشخصية.

تصريحات كريم عبد العزيز

وقال كريم عبد العزيز في تصريحاته: المفروض كان يتعرض في رمضان 2023، ولكن عمل بهذا الحجم كان محتاج وقت غير العادي، وبيتر ميمي ملحقش، وعشان كل الناس تاخد وقتها في الشغل الملابس والجرافكس والإضاءة تم تأجيله.. والأعمال التاريخية صعبة في تنفيذها.

وأضاف: قرأت كل حاجة اتكتبت عن الحشاشين من نقاد أو الأفلام وغيرها لحد ما جمعت، وقعدت مع السيناريست عبد الرحيم كمال، وشوفت لـ حسن الصباح صورة مرسومة بالفحم فتخيلته كدا، والمراجع اختلفوا على كل حاجة إلا صفة واحدة وهي الهدوء، وأنا راجل عصبي.

واختتم كريم عبد العزيز حديثه: كنت بسأل بيتر ميمي طول التصوير هل أنا ممل في تمثيلي؟ لأني كنت خايف أكون طبقة واحدة في كل المشاهد.

قصة مسلسل الحشاشين





الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.





ويخوض كريم عبد العزيز من خلال شخصية حسن الصباح رحلة مليئة بالمغامرات، مراهنا على أن يترك بصمة لامعة فى تاريخه الفنى، وأن يشتبك مع واحدة من أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد سخونة فى المنطقة العربية.



تفاصيل مسلسل الحشاشين







مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.