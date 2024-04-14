كريم عبد العزيز يكشف عن انطباعه لشخصية حسن الصباح

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفًا على برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ONE، وتحدث كريم عبد العزيز أثناء اللقاء عن شخصية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين، وعن مشهد موت نجله الحسين وشعوره في المشهد.

تصريحات كريم عبد العزيز

وقال كريم عبد العزيز: بعتبر مسلسل الحشاشين مجازفة عمري وتحدي، وحسن الصباح شخصية صعبة ومركبة وحصل استنزاف واترعبت لما جالي ورق المسلسل لأنه تحدي لأي ممثل.

وتابع: الناس قالت عليا حسبي الله ونعم الوكيل وكده عرفت إني نجحت، وصدقت في حسن الصباح إيمانه بنفسه ودعوته ولازم أصدق اللي هو بيقوله عشان الناس تكرهه.

وعن مشهد موت نجله، أوضح: صدقت في حسن الصباح إيمانه بنفسه ودعوته اللي فوق أولاده وأي حد.. وفي مشهد موت ابنه قولت لـ بيتر ميمي أن حسن الصباح مش هيعيط كـ داعية وقائد وصورت المشهد مرة واحدة.

قصة مسلسل الحشاشين

الحشاشين مسلسل تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

ويخوض كريم عبد العزيز من خلال شخصية حسن الصباح رحلة مليئة بالمغامرات، مراهنا على أن يترك بصمة لامعة فى تاريخه الفنى، وأن يشتبك مع واحدة من أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد سخونة فى المنطقة العربية.



تفاصيل مسلسل الحشاشين





مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، نضال الشافعي، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، كريم عبد الخالق، كريم سرور، محمود فايز، يوسف وهبي، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، شيري عادل، محمد رجب، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.