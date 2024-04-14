نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يوجه شكر لفريق عمل "كوبرا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد إمام رسالة خاصة لفريق عمل" كوبرا “ وذلك من خلال صور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ”.

كتب محمد إمام:'ورا الكاميرا كان في برضه أبطال كانوا سبب اساسي في النجاح الكبير للمسلسل.. المؤلف الكبير أحمد_ابو_زيد صاحب الأعمال الناجحة والمؤلف الشاب احمد_دعيه.. مدير التصوير المبدع طارق_عبد_الحميد وفريقه الجامد.. مهندس الديكور المتألق تامر_اسماعيل وفريقه الحلوين.. مهندس الصوت الدكتور

أضاف:' احمد_عبدالخالق.. ومصمم المعارك عشرة العمر كوكشا وفريقة اللي في قمة الاحتراف.. وناس كتير كانت حابه الشغل سوا واجتهدت علشان تطلع احسن ماعندها"

حرصت الفنانة مي عز الدين على توجيه رسالة للفنان محمد إمام بعد ظهورها معه في الحلقة الأخيرة من مسلسله الجديد “كوبرا”، حيث شاركت جمهورها بصورة لها برفقته من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وأرفقت مي عز الدين على الصورة تعليقًا قالت فيه:" كنت واحشني، ألف مبروك يا كوبرا وأحلى عيد على عشرة العمر".

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمهور أجمد ميوش، منورة المسلسل، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.